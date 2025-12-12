Ofrecido por:
El Patronato del Ifevi constituye una comisión de trabajo para potenciar el recinto ferial
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha avanzado que Xunta, Concello y Zona Franca se reunirán "en los próximos días" para acordar una nueva valoración y avanzar hacia un modelo de gobernanza tripartita
Información relacionada: La Xunta acuerda con Zona Franca de Vigo una nueva tasación del Ifevi: "Se han perdido 6 meses"
Este viernes, se ha reunido el Patronato del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) con el objetivo de constituir una comisión de trabajo para avanzar en el plan funcional y estratégico del recinto.
Así lo ha explicado a los medios el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, antes de comenzar una reunión que busca avanzar "de la forma más ágil posible" en estos planes para potenciar el Ifevi.
El conselleiro también ha avanzado que Xunta, Concello y Zona Franca se reunirán "en los próximos días" para acordar una nueva valoración de las aportaciones de cada institución para, posteriormente, instituir un modelo de cogobernanza tripartito y "caminar juntos" en la planificación de este recinto "fundamental" para la actividad económica de Vigo y su área.