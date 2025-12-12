Concello de Vigo y Ministerio de Transportes humanizarán el tramo de la AP-9 que recorre la ciudad

El Concello de Vigo y el Ministerio de Transportes firmarán un protocolo de colaboración para la mejora, integración y humanización de la AP-9 en todo el tramo que recorre la ciudad.

El objetivo de este acuerdo es, según ha informado el alcalde Abel Caballero en un audio remitido a los medios, incrementar la permeabilidad urbana de la autopista y evitar que actúe como una barrera, mediante la transformación del entorno compatible con la seguridad vial y el mantenimiento del nivel de servicio de la infraestructura.

El proyecto contempla la creación de zonas cubiertas a lo largo de la AP-9, con tramos de más de 150 metros, así como nuevos pasos peatonales que faciliten la conexión entre barrios.

Las actuaciones se desarrollarán en cuatro tramos: el primero entre el enlace de Teis y el paso superior de Trapa; el segundo entre Trapa y el enlace de Buenos Aires; el tercero entre Buenos Aires y el enlace de Isaac Peral; y el cuarto entre Isaac Peral y la calle Alfonso XIII.

El Concello de Vigo asumirá los estudios previos del cuarto tramo, el más urbano, mientras que el Ministerio de Transportes liderará los estudios de los tres tramos restantes en coordinación con Audasa.

Ambas administraciones constituirán grupos de trabajo conjuntos para todo el trazado, con especial atención a zonas como A Gorxa, Trapa y Coutadas, en el marco de una estrategia que pretende configurar una nueva gran entrada a la ciudad, complementaria a la actuación ya en marcha en la Avenida de Madrid.