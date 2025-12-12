El Concello de Vigo mejorará el entorno ambiental y paisajístico del Casco Histórico de Bouzas

El Concello de Vigo ha aprobado la licitación de las obras destinadas a la mejora paisajística y ambiental del Casco Histórico de Bouzas, una actuación enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística y que cuenta con un presupuesto de 401.136,89 euros.

Según ha explicado el alcalde, Abel Caballero, el proyecto contempla la creación de nuevos espacios verdes y zonas ajardinadas en el interior del casco histórico, así como la renaturalización del frente litoral mediante la plantación de árboles y vegetación en el paseo marítimo.

Además de estas intervenciones, la Xunta de Gobierno Local dio luz verde a la contratación de una estrategia de promoción digital del Casco Histórico de Bouzas y de sus fiestas culturales, con una dotación de 50.000 euros.

Esta iniciativa incluirá el desarrollo de una página web específica, recursos digitales para la puesta en valor del patrimonio natural, cultural e inmaterial y un plan de marketing para la dinamización de la fiesta de A Brincadeira.

El conjunto de actuaciones forma parte de un plan global dotado con dos millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation EU, que también contempla mejoras en gestión de residuos, iluminación sostenible, humanización de calles y ampliación de la red de conectividad y sensorización ambiental del municipio.