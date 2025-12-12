Accidente en Gondomar (Pontevedra): excarcelada una mujer tras volcar el coche en el que viajaba

Susto en el municipio pontevedrés de Gondomar. Una mujer ha tenido que ser excarcelada este viernes tras volcar el vehículo en el que viajaba. El conductor pudo salir por su propio pie.

El accidente ocurrió en torno a las 11:20 horas, según ha informado el 112. El alertado que dio aviso indicó que el vehículo había volcado en una salida de vía en el kilómetro 14 de la PO-340 y que los pasajeros no podían salir por su propio pie.

En consecuencia, como informa Europa Press, el 112 avisó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Val Miñor, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los miembros del GES tuvieron que excarcelar a una mujer mientras que el conductor del vehículo pudo salir por su propio pie, aunque ambos resultaron heridos en el accidente.