Los médicos del Sergas se manifiestan en Vigo para reclamar un estatuto propio Treintayseis

Centenares de médicos han salido a las calles de Vigo este jueves para reclamar un estatuto propio, dentro de la huelga estatal convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), con el apoyo en Galicia de O'Mega.

Los facultativos han recorrido varias calles del centro de la ciudad hasta desembocar en el edificio administrativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en García Barbón.

Durante la manifestación han reivindicado la necesidad de una negociación de un estatuto médico propio, ya que en la actualidad están dentro del estatuto marco sanitario, que incluye al resto de profesionales del sector.

Al respecto, la vicepresidenta de O'Mega, Mercedes Tallón, ha explicado que en las negociaciones de dicho estatuto los médicos están en minoría, lo que impide que sus propuestas salgan adelante.

En declaraciones que recoge Europa Press, tanto ella como la coordinadora territorial de Médicos Unidos por sus Derechos, Catalina Fernández, han lamentado las condiciones laborales que sufren los médicos que, además de su jornada semanal, están obligados a realizar guardias "en las que se cobra la hora extra por debajo de la hora ordinaria".

Además, estas horas complementarias no cotizan a la Seguridad Social y no se cuentan como horas trabajadas a efectos de jubilación ni de carrera profesional. "Consideramos que esto es explotación y hay que cambiarlo", ha subrayado Fernández, asegurando que hay semanas que hacen hasta 80 horas.

Por ello, piden que los médicos negocien sus propias condiciones y no junto al resto de personal sanitario como ocurre a día de hoy. "Las condiciones de los médicos son las peores de todos los empleados públicos", han criticado, pese a reconocer que la población los considera unos "privilegiados".

Tallón ha censurado la actitud tanto de la ministra de Sanidade, Mónica García, como del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que no han accedido a reunirse con ellos.