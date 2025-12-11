El BNG urge la compra de Povisa en Vigo: "Las empresas ven clientes, no pacientes"

"Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes". Así de contundente se ha mostrado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha urgido una vez más la compra del hospital Ribera Povisa de Vigo por parte de la Xunta.

La líder nacionalista ha visitado este jueves la ciudad olívica para tratar la polémica surgida en las últimas semanas tras las declaraciones del ex consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart. El directivo dio supuestamente instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables para la compañía.

"Lo que nos preguntamos es si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puede garantizar que la atención sanitaria de todas las personas que están en Povisa no está condicionada por esas mismas prácticas; que si la vida de las personas y su salud está por encima del negocio", ha apostillado Pontón ante los medios de comunicación.

Por ello, según informa Europa Press, ha subrayado que el Bloque llevará al Parlamento de Galicia una serie de propuestas para que las personas del Área Sanitaria de Vigo tengan garantizada una atención sanitaria en la red pública y de calidad.

Al respecto, ha insistido en pedir "transparencia", criticando el contrato de casi 100 millones de euros anuales firmado entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y Povisa que es "un secreto de Estado" al que "no se puede acceder" para conocer las condiciones del mismo.

Además, los nacionalistas solicitarán una auditoría externa para analizar cómo está funcionando el hospital privado y se "clarifique" si las prácticas utilizadas en el hospital de Torrejón también se están llevando a cabo en Vigo

Comprar Povisa

Por último, ha destacado la necesidad de que la Xunta compre Povisa para incorporarlo a la red pública, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos tengan una atención sanitaria de calidad y en las mismas condiciones. "Se trata de defender el derecho a la salud de las personas por encima del negocio y de que haya transparencia", ha reivindicado Ana Pontón.

En la misma línea ha hablado el portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, quien ha lamentado la "anomalía" que sufren los vecinos del área de Vigo con una sanidad "a dos velocidades" debido al concierto con Povisa. Según él, no se garantizan las mismas prestaciones asistenciales, los mismos ratios ni las mismas prestaciones de personal que en la red pública.