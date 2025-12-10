El PP de Vigo reclama que el Concello habilite "paradas exprés" frente a las farmacias

El Partido Popular (PP) de Vigo ha reclamado al Concello de Vigo la puesta en marcha de "paradas exprés" en el entorno de las farmacias para facilitar la accesibilidad de los usuarios. Así, defienden, se cumpliría una demanda histórica del sector.

Los farmacéuticos llevan reclamando años estas plazas "delante o lo más cerca posible" de sus establecimientos, una medida similar a las plazas de carga y descarga que ya se ha implantado en otras localidades de la comarca.

"No entendemos por qué no se les ha escuchado. Es algo que se hace más evidente en estos días de ola de gripe, donde la visita a las boticas se multiplica, muchas veces por el propio paciente enfermo", ha indicado el portavoz del grupo popular, Miguel Martín, que ha reiterado que se trata de una reivindicación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra.

El concejal del PP de Vigo asegura que el alcalde Abel Caballero "no ha hecho el más mínimo gesto". "Tampoco a la hora de realizar un estudio sobre la implantación de estos espacios, tal y como solicitó el PP de Vigo hace un año y medio", recuerdan los populares en una nota de prensa distribuida este miércoles.

"Unas paradas exprés de unos minutos limitados que son de gran utilidad para quien necesita un medicamento con urgencia garantizando la rápida rotación en las plazas de estacionamiento", ha añadido Martín, que recalca que "se trata de facilitarle el día a día a las personas".

Además, ha apuntado que esta medida "permitiría aliviar la doble fila que se produce en muchas ocasiones delante de las farmacias o con coches subidos a las aceras". "Tenemos que lamentar la oportunidad perdida que han supuesto las humanizaciones para haber planificado la puesta en funcionamiento de estas plazas de aparcamiento", ha concluido.