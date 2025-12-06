Vigo recibe el fin de semana del puente de diciembre bajo la lluvia

Una persona se resguarda de la lluvia en una imagen de archivo. Gustavo de la Paz /EP

El sábado ha comenzado en Vigo bajo la lluvia, empezando un puente de diciembre que estará marcado por cielos nublados y precipitaciones. La ciudad olívica tendrá un día hoy de chubascos débiles pero constantes, con cielos en los que apenas asomará el sol.

Las temperaturas serán, de todas formas, agradables. Los valores que marcan los termómetros son algo más altos de lo habitual para esta época del año, moviéndose entre los 14 y los 17 grados. El viento también se notará ligeramente en la ciudad, con ráfagas débiles procedentes del suroeste.

Además, todo el litoral está bajo alerta naranja por olas que podrán alcanzar entre 5 y 6 metros. El aviso en la zona de las Rías Baixas se extiende hasta el mediodía del lunes.

Otro aviso que tendrá bajo alerta a Vigo, como a buena parte de la provincia de Pontevedra, es la de lluvias. Meteogalicia tiene activo un aviso amarillo por acumulaciones superiores a 40l/m2 en 12 horas en este y otros puntos de la provincia. Para el domingo, a estas alertas se suma una por mar de viento, con ráfagas del sur de fuerza 7.