Vigo transformará el barrio del Rocío, en Coia, en un referente artístico europeo Concello de Vigo

El Concello de Vigo ha anunciado que impulsará una gran intervención urbana y artística en el barrio del Rocío, en Coia, con el objetivo de convertir la zona en "un referente en toda Europa".

El alcalde Abel Caballero, acompañado de Carmela Silva, ha visitado este viernes el área donde se llevará a cabo el proyecto, que contará con la participación de la reconocida muralista Lula Goce.

La Xunta de Goberno Local ha aprobado la licitación para redactar el proyecto de ejecución, que prevé una transformación profunda pero respetuosa con la estructura original de este conjunto de viviendas unifamiliares construidas en los años 50. Según Caballero, se trata de una actuación "excepcional" que supondrá "un cambio radical" en el barrio.

La iniciativa, planteada como un proyecto de acupuntura urbana, incluirá la mejora de espacios públicos, la reordenación de aparcamientos en las calles del Medio, de Abaixo y de Arriba, y la creación de un ámbito con prioridad peatonal.

Además, el plan contempla la realización de murales y pinturas tanto en fachadas como en el pavimento, de la mano de Lula Goce, "una de las grandes muralistas del planeta", ha destacado el alcalde.