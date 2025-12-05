Vigo actualiza las tarifas del taxi para 2026 con una subida del 1%: así quedarán los precios

El Concello de Vigo ha aprobado este viernes la revisión de las tarifas del servicio de taxi para 2026, que incorporarán una subida del 1 %, ajustada al Índice de Precios del Transporte en Galicia.

La decisión, validada por la Xunta de Goberno Local, se enviará ahora a la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta para su autorización definitiva.

Con la actualización prevista, la tarifa 1, aplicable en días laborables de 6:00 a 22:00 horas, fijará la carrera mínima en 4,25 euros, mientras que el kilómetro recorrido pasará a costar 1,14 euros. La hora de espera alcanzará los 23,91 euros, y los suplementos quedarán del siguiente modo: 3,71 euros hacia el Ifevi, 5,31 euros para traslados al aeropuerto y 0,68 euros por cada bulto o maleta.

En cuanto a la tarifa 2, que rige por las noches, fines de semana y festivos, la bajada de bandera será de 4,51 euros (para 1.100 metros o tiempo equivalente) y el kilómetro ascenderá a 1,30 euros. La hora de espera en este tramo será de 26,04 euros, manteniéndose los mismos suplementos que en horario diurno.

El nuevo cuadro tarifario incluye además dos conceptos adicionales: 2,65 euros en los servicios realizados entre medianoche y las 10:00 horas los días 25 de diciembre y 1 de enero, y un suplemento de 0,62 euros por pasajero a partir de la sexta plaza.

La revisión toma como referencia la propuesta de la Sociedad Cooperativa Galega de Auto-taxis e Gran Turismo de Vigo y la Asociación Provincial de Autopatronos del Taxi de Pontevedra, entidades que han trasladado al Concello que los costes del servicio han crecido un 6,09 % en el último año.

A pesar de ello, señalan que no es viable trasladar íntegramente ese aumento a la clientela, razón por la cual la subida finalmente aplicada será más moderada.

Tarifas para 2026

Tarifa 1: Días laborables (6:00 a 22:00 horas)

Carrera mínima: 4,25 euros (equivalente a 1.700 metros o tiempo equivalente)

Precio por kilómetro: 1,14 euros

Hora de espera: 23,91 euros

Suplementos: Traslado al Ifevi: 3,71 euros Traslado al aeropuerto: 5,31 euros Bulto o maleta: 0,68 euros

Tarifa 2: Nocturna, fines de semana y festivos

Carrera mínima: 4,51 euros (equivalente a 1.100 metros o tiempo equivalente)

Precio por kilómetro: 1,30 euros

Hora de espera: 26,04 euros

Suplementos: Traslado al Ifevi: 3,71 euros Traslado al aeropuerto: 5,31 euros Bulto o maleta: 0,68 euros

Suplementos especiales