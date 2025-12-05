El PP gallego exige a Transportes un calendario "real y por escrito" para el AVE entre Vigo y Oporto PP de Galicia

Los diputados gallegos del PP han presentado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al ministro de Transportes, Óscar Puente, con el objetivo de conocer los plazos "reales y definitivos" del AVE a Portugal en su tramo hasta la frontera lusa.

La diputada Irene Garrido ha denunciado que, pese a que en 2024 el Gobierno aseguró que la conexión estaría operativa en 2030, el escenario actual sitúa la finalización de las obras en 2036 "en el mejor de los casos". La popular ha recordado además el aniversario de los "conciertos fracaso" promovidos por el alcalde Abel Caballero para reivindicar la infraestructura, criticando su escasa repercusión y la falta de avances un año después.

Garrido ha subrayado que los retrasos acumulados en los estudios informativos confirman la imposibilidad de cumplir los plazos anunciados. El análisis de la Salida Sur acumula ya 29 meses de tramitación —once más de lo previsto— y el estudio del tramo entre O Porriño y la frontera no estará completado hasta el último trimestre de 2027.

A su juicio, el Gobierno habría descartado de facto las fechas de 2030, 2032 o 2034, antes defendidas por distintos responsables del Ministerio y por el propio alcalde de Vigo.

Ante este panorama, el grupo popular reclama al Ejecutivo que detalle las causas de las modificaciones contractuales del estudio de la Salida Sur y que concrete un calendario verificable para los siguientes pasos del proyecto. También pide que Transportes fije el "horizonte real" de entrada en servicio del tramo Vigo–O Porriño y que presente en el primer trimestre de 2026 una programación completa, con inversiones y cronograma estable, para la conexión Vigo–Porto.

"La credibilidad de Óscar Puente está bajo mínimos y la ciudad está cansada del teatro de Abel Caballero. Vigo necesita gestores que cumplan", ha concluido Garrido.