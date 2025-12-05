Nueva modificación del Plan de Tráfico de Navidad en Vigo: Así queda para los días concurridos

Policías regulan el tráfico en la bajada de Alfonso XIII de Vigo en uno de los días de afluencia alta en la Navidad de 2025. P.P.F.

El Concello de Vigo sigue perfilando su Plan de Tráfico de Navidad, tras observar su funcionamiento en los días decretados como de "afluencia muy alta". El objetivo es, además, favorecer la movilidad en días laborables.

Por lo anterior, el Consistorio ha informado de modificaciones puntuales que afectarán, concretamente y en primer lugar, a los accesos a las calles García Barbón y Rosalía de Castro desde Gran Vía y Urzáiz. Se habilitarán por Cervantes, que cambiará su sentido de circulación ordinario desde Alfonso XIII a Urzáiz al inverso, desde Urzáiz hacia Alfonso XIII. Esta medida entrará en vigor desde las 17:00 horas de hoy viernes, día 5 de diciembre, y se mantendrá hasta las 22:00 horas del 8 de diciembre.

Por otro lado, el acceso a los aparcamientos de Areal y Praza da Estrela deberá abordarse por Inés Pérez de Ceta. No se podrá acceder desde la rotonda de la Paellera.

El resto de medidas del Plan de Tráfico, que se pueden consultar más extensamente en este enlace https://hoxe.vigo.org/actualidade/avisos_vigo.php?id=2225, se mantienen.