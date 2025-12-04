La Xunta invirtió más de 30 millones en la recuperación del Casco Vello de Vigo

El Consorcio do Casco Vello de Vigo acaba de cumplir las dos décadas de vida y, en el transcurso de este periodo, este enclave de la ciudad pasó de ser un espacio degradado a uno de los mejores del conjunto de la ciudad olívica.

Para participar en la conmemoración, celebrada en el edificio "Redeiras" de la UVigo en O Berbés, Rueda visitó Vigo y destacó que el ente que dirige invirtió más de 30,5 millones de euros para "rehabilitar" y "dar unha nova vida" al casco histórico de la ciudad más poblada de Galicia. "Se deixas que se degrade unha parte da cidade, especialmente, unha tan importante como é a o casco vello, o que se acaba degradando é a propia urbe", manifestó Rueda.

Desde su creación, en 2005, gracias a la colaboración del Concello y la Xunta, el Consorcio adquirió 93 inmuebles, de los que ya rehabilitó un total de 79. Esto permitió poner a disposición de los ciudadanos un total de 140 viviendas y 36 locales comerciales.



Rueda garantizó que la Xunta "multiplicará por catro" su aportación a esta entidad para los próximos cuatro años, hasta llegar a los 7,1 millones de euros más. La finalidad es rehabilitar otras 25 viviendas más.

Rueda aseguró que Vigo "é a poboación galega na que máis vivenda pública se está a desenvolver". En este sentido, recordó las 1.600 proyectadas en Navia o las que sencuentran en tramitación.