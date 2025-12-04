Vigo recurrirá la anulación de las liquidaciones por el suministro de agua a O Porriño

El Concello de Vigo ha anunciado que recurrirá la sentencia que anuló el acuerdo plenario en el que actualizaron las cantidades que le quiere cobrar al de O Porriño por costes y mantenimiento de la presa de Eiras y por el mantenimiento del canal de suministro de agua.

En un comunicado remitido a la prensa, el gobierno local ha explicado que la resolución, que derivó en otra sentencia de anulación de las liquidaciones de 2023, "legitima la exigencia de cobro" por el coste de las infraestructuras "de las que se beneficia O Porriño y costea íntegramente Vigo".

Tal y como detallan, no se le niega al Concello la competencia para cobrar y reconoce "explícitamente" que O Porriño le adeuda más de 5 millones de euros, pero admite el recurso "al entender que existe falta de justificación de la motivación, al no haberse explicitado en el expediente toda la documentación (facturas) que da soporte a los gastos que se le exigen".

Según recoge la sentencia, "el Ayuntamiento de O Porriño, después de lo que se ha expuesto en relación a la cantidad de pronunciamientos judiciales que han recaído en relación a esta controversia, todos ellos desfavorables a sus intereses, no puede negar la mayor y seguir sosteniendo, como hace, que la demandada carece de título para exigirle nada".

Desde el Concello vigués insisten en que se acreditan las inversiones realizadas en esas infraestructuras hidráulicas y que el propio perito del Concello de O Porriño reconoce que el cálculo de la repercusión proporcional de esos costes es correcta.

Por todo ello, ha confirmado que recurrirá la resolución en apelación, "en defensa del interés público de la ciudad", e insiste en que el Consistorio porriñés debe a la ciudad más de 6 millones de euros.