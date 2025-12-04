LA EMBARCACIÓN SALVAMAR ALIOTH DE SALVAMENTO MARÍTIMO.

LA EMBARCACIÓN SALVAMAR ALIOTH DE SALVAMENTO MARÍTIMO. Salvamento Marítimo

Remolcan un buque de vehículos averiado a 10 millas de Cabo Home, en la ría de Vigo

El "Grand Dahila" procede del puerto de Le Harve, en Francia, y tenía que recalar en el puerto vigués durante la jornada de hoy

El buque "Grand Dahila" está siendo remolcado por los servicios de Salvamento Marítimo tras averiarse a 10 millas al noroeste de Cabo Home, en la ría de Vigo. El barco transporta vehículos.

Según fuentes de Salvamento consultadas por Europa Press, la alerta se produjo sobre las 12:20 horas de este jueves.

Hasta el punto, Salvamento Marítimo movilizó el remolcador "María de Maeztu". El "Grand Dahila" procede del puerto de Le Harve, en Francia, y tenía que recalar en el puerto vigués durante esta jornada.