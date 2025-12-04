Furtivismo en Pontevedra: decomisan 798 cacharros con 30 kilos de pulpo capturado ilegalmente en A Guarda

Según ha detallado la Consellería do Mar, en una de las actuaciones la patrullera Punta da Guía localizó y retiró 148 cacharros, de los que se liberaron alrededor de 14 kilos de pulpo. Todos los ejemplares hallados en esta intervención no alcanzaban la talla y peso reglamentarios.

En un segundo operativo, la patrullera Mar de Galicia recuperó 650 cacharros y procedió a la liberación de otros 16 kilos de cefalópodos. Unas cifras que se suman a los 720 cacharros decomisados la pasada semana en esta misma zona, lo que "evidencia una actividad furtiva especialmente intensa en esta franja del litoral", recoge Europa Press.

Los controles realizados por Gardacostas forman parte de las labores de vigilancia de este departamento para proteger la explotación sostenible de esta especie y garantizar el cumplimiento de las normas pesqueras. Así, se evita la competencia desleal y se contribuye a preservar este recurso marino.

En lo que va de año, esta labor ha permitido retirar cerca de 15.000 cacharros en todo el litoral gallego, una cifra muy superior a los 2.239 y 3.500 cacharros retirados en el 2024 y 2023, respectivamente, a estas mismas fechas.