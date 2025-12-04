Las calles de Vigo se llenan de miles de personas por la defensa de la sanidad pública Treintayseis

Miles de personas han secundado la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública para reclamar la "reconstrucción" del área sanitaria de Vigo.

Según la Policía Nacional, han sido alrededor de 15.000 las personas que han recorrido desde la Plaza de España hasta el cruce de los cuatro bancos de Colón. En la marcha, han participado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, diputados y concejales socialistas y nacionalistas; y representantes sindicales y de plataformas en favor de la sanidad pública de toda la comarca.

El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel González Moreira, ha reivindicado que "es necesario tomar decisiones políticas que apuesten por la sanidad pública" y ha incidido en que los presupuestos para 2026 "no recogen nada nuevo", por lo que "las consecuencias van a ser las mismas: más precariedad y más dificultades para acceder a la sanidad pública".

González Moreira ha sido muy crítico con el "modelo de privatización" del PP y sus "consecuencias". "Para nadie es una sorpresa que las empresas privadas quieran ganar dinero con la enfermedad, nosotros defendemos lo contrario", ha sentenciado. Además, ha asegurado que "a nadie le sorprendería" que ocurriese en Povisa lo mismo que en hospital de Torrejón, ambos de Ribera Salud, y la manipulación de listas de espera.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que el área de Vigo es la que "mejor conoce las consecuencias de la privatización", haciendo referencia al sobrecoste de la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, y ha puesto el foco en lo ocurrido en Madrid, unos hechos que "nos reafirman en la necesidad de rescatar la sanidad pública gallega, y en concreto la del área sanitaria de Vigo".

Pontón ha proclamado que "hay que garantizarle al 100% de la población la atención sanitaria pública" y ha mandado un mensaje al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que "escuche el clamor que hay en Vigo en defensa de la sanidad pública".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mostrado su apoyo "total" a la manifestación por las "carencias totales y absolutas" de la sanidad en la ciudad y en toda la comarca. "Pero no es nada nuevo", ha añadido Caballero, que ha pedido a Rueda "que tome nota de esta demanda legítima" del área sanitaria de Vigo.