El BNG de Vigo exige una investigación urgente en Povisa tras el escándalo de las listas de espera

El BNG de Vigo ha exigido este jueves una "investigación a fondo" en el Hospital Povisa para esclarecer si la multinacional Ribera Salud, propietaria del centro, pudo manipular las listas de espera.

Esta petición llega tras destaparse en el hospital de Torrejón, también gestionado por Ribera Salud, un escándalo por presuntos recortes asistenciales destinados a inflar artificialmente los tiempos de espera, un caso que ya ha provocado la dimisión del máximo responsable empresarial.

"Las 113.000 personas adscritas al área sanitaria de Povisa merecen garantías de que estas prácticas indecentes no se hayan replicado en Vigo", han advertido la diputada Montse Prado y el portavoz municipal Xabier P. Igrexas.

Los nacionalistas subrayan que este nuevo episodio se conoce apenas horas antes de la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública en Vigo, y lo consideran "un motivo más" para exigir transparencia y reclamar el fin del contrato público con Povisa, que supone un gasto anual de 100 millones de euros.

El BNG aboga por integrar el hospital bajo gestión directa del Sergas y volverá a plantearlo en sus enmiendas a los Presupuestos de la Xunta para 2026. En paralelo, alerta de que el escándalo de Torrejón demuestra "los riesgos de un modelo sanitario que entrega servicios esenciales a empresas privadas cuyo objetivo es maximizar beneficios".

Igrexas y Prado han hecho un llamamiento a la "participación masiva" en la protesta de esta tarde y han denunciado que Vigo es el ejemplo más evidente de las "letales políticas" sanitarias del Gobierno de Rueda, que habrían llevado la sanidad pública "a la UCI".

También han criticado la dependencia creciente de la atención privada —175 millones anuales entre Povisa, el sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro y derivaciones— y han reprochado la "total opacidad" de la Xunta sobre el destino de los recursos públicos.

Asimismo, han reclamado más medios para unos centros de salud "al borde del colapso" y han reiterado su rechazo al nuevo CIS Olimpia Valencia, que la Xunta pretende abrir, denuncian, sin nuevas contrataciones y desviando personal de otros ambulatorios.