Seguirá en prisión provisional el detenido en Baiona por producir pornografía de la hija de su expareja

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ratificado la prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre detenido en Baiona e investigado por la producción y tenencia de pornografía infantil de una menor de edad, hija de su expareja.

Así, el tribunal provincial desestima, en un auto fechado en septiembre de 2025, el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado contra el ingreso en prisión acordado el pasado junio por el Juzgado de Instrucción número 1 de O Porriño. El investigado está acusado de un delito continuado de producción de pornografía infantil y de un delito de tenencia de este tipo de material.

Según se explica en la resolución recogida por Europa Press, el hombre, "actuando con fines sexuales" confeccionó por sí mismo 15 vídeos en los que aparece la menor. Asimismo, el investigado habría subido a su cuenta de Google diversas imágenes de otras menores de contenido sexual descargadas de Internet.

La Audiencia considera que existe un riesgo de fuga derivado de la gravedad de los hechos como de las penas que podrían imponerse, que alcanzarían hasta nueve años de prisión solo por el delito de producción de pornografía infantil. Además, el investigado tiene abierta otra causa por presuntos abusos sexuales sobre la misma menor.

El tribunal también aprecia un alto riesgo de reiteración delictiva, ya que, tras haber permanecido en prisión entre enero y junio de 2025 por una causa abierta por un presunto delito de agresión sexual contra la misma menor, el mismo día en que quedó en libertad volvió a acceder a la cuenta donde se almacenaban los vídeos y, pocos días después, subió nuevo material de contenido sexual.

Por todo ello, la Sala concluye que la prisión provisional es una medida "proporcional, justificada y necesaria".