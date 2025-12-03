El INE confirma el crecimiento de la población de Vigo con 1758 habitantes más en 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los datos oficiales del Censo 2025, que sitúan a Vigo con una población de 295.735 habitantes.

Estos datos corroboran un aumento de los censados en Vigo con respecto a la cifra de 2024, que era de 293.977, en 1.758 habitantes. Unos datos que, hay que recordar, se refieren al 1 de enero de cada año.

La cifra está todavía lejos de la que anunció el Concello en base al padrón municipal, que superaba los 304.000 censados; más concretamente, 304.162.

Tal y como ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, es habitual un desfase entre ambas cifras, ya que "el INE siempre conoce mejor que nosotros las bajas", por lo que "hace unos descuentos de unos miles de habitantes" en lo relativo al censo.

De todas formas, Caballero ha celebrado el aumento de 2024 a 2025 de casi 1.800 personas y ha confiado en que "este año vamos a aumentarlo todavía más".