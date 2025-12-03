Arremete a golpes contra un turismo, en Vigo, y miente a la Policía diciendo que era de su propiedad

Un individuo fue interceptado por la Policía Local mientras propinaba patadas y golpes a un turismo que estaba estacionado en la calle Pontevedra de la ciudad olívica. Los hechos ocurrieron a las 06:49 horas del pasado 30 de noviembre, momento en el que los agentes recibieron la alerta.

Se precisó que el varón se mostraba muy agresivo y que, además, se encaraba con las personas que pasaban por la acera en la que se encontraba, profiriéndoles amenazas e insultos.

Una vez en el punto en cuestión, los agentes observaron que el hombre seguía golpeando el vehículo. Tras detenerlo, procedieron a identificarlo: Se trataba de R. M. M, de 37 años de edad. Este aseguró a las fuerzas del orden que era el propietario del coche, sin embargo, los actuantes comprobaron que el vehículo constaba a nombre de otra persona.



En presencia de la dotación, el hombre volvió a propinarle golpes al vehículo con sus puños y pies, increpando a los agentes al mismo tiempo y causando, además, una gran expectación en el lugar.

Los funcionarios, por su parte, trataron de contactar con el que figuraba como titular del turismo, no contestando este al teléfono. Durante ese trámite, el varón trató de alejarse y eludir la acción policial, siendo interceptado a unos 200 metros del punto de intervención.

Al objeto de detallar los daños, los policías volvieron al lugar, constatando que el vehículo ya no se encontraba y comprobando, con ello, que el vehículo no pertenecía al causante de los desperfectos.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención del varón violento por la supuesta comisión de un delito de daños.