El área sanitaria de Vigo redobla esfuerzos ante los casos de gripe e infecciones respiratorias

Fuentes del Sergas, en Vigo, han comunicado un refuerzo de medios en el área sanitaria para atender los casos derivados de infecciones respiratorias y gripe. Esta medida se enmarca en un Plan de Invierno que busca gestionar los medios necesarios para responder a los picos asistenciales.

Así, tal y como han matizado, se han habilitado más camas hospitalarias, al tiempo que se ha reforzado el cuadro de personal de urgencias. En este extremo, han recordado que más de la mitad de las habitaciones del Cunqueiro son individuales y están diseñadas para acoger una cama más.

Con respecto a lo anterior, en los últimos días se habilitaron 40 camas más. Además, todas las unidades de hospitalización del Meixoeiro están operativas.

Otra de las medidas ha sido el refuerzo del cuadro de personal del servicio de urgencias, concretamente, se cuenta con un equipo más el fin de semana. También habrá refuerzos puntuales de lunes a viernes y, concretamente, los días 9 y 10 de diciembre, se dotará de un refuerzo a mayores.

Este año se puso en marcha un programa especial de localización de médicos de urgencia para cubrir incidencias de servicio.

Desde el área de Vigo recuerdan la importancia de tratar aquellas patologías más leves en los propios centros de Atención Primaria.