Susto en Cangas (Pontevedra): desalojado un edificio por un incendio que apagaron los propios vecinos

Susto nocturno en Cangas (Pontevedra). Un edificio fue desalojado durante la noche del lunes por un incendio que quemó una habitación. Una persona tuvo que ser evacuada al hospital por inhalación de humo, mientras que el resto de los vecinos pudo volver a sus domicilios.

Pasadas las 22:30 horas, varios particulares alertaron al 112 de que había mucho humo en las zonas comunes de un edificio de cinco plantas situado en la avenida de Vigo del municipio pontevedrés. Enseguida, se contactó con los equipos de emergencias.

Como informa Europa Press, en el operativo han colaborado Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de O Morrazo, Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Protección Civil de Cangas.

Los propios vecinos se adelantaron a los servicios de emergencias, que nada más llegar se encargaron de desalojar el inmueble e informaron de que había ardido una habitación, ya apagada por los residentes. Así, los bomberos comenzaron tareas de ventilación para permitir el regreso de las personas a sus pisos.

El 061 ha informado de que se enviaron al punto cuatro ambulancias asistenciales de soporte vital básico y que fueron atendidos tres pacientes: una mujer de 35 años y un hombre de 62; y trasladaron a Povisa a otra mujer de 59 años.