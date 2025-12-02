En marcha el observatorio de la vivienda de Vigo: Participan Concello y Universidad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes la puesta en marcha del observatorio de vivienda que, en colaboración con la Universidade de Vigo, ha promovido el Consistorio. Esta colaboración permitirá, en palabras del alcalde, "conocer y hacer seguimiento" de la evolución de la vivienda en Vigo.

La pretensión del ente local es tener "un diagnóstico bien hecho" de esta materia. Una vez se maneje dicha información, se darán los pasos necesarios para "resolver el problema", tal y como aseveró Caballero.

Entre otros indicadores, se tratará de afinar el número de viviendas existente, su situación, las que están habitadas y las que no, así como conocer las que se encuentran en alquiler o en propiedad. También se buscará conocer la demanda de suelo. Medios materiales y personales de la UVigo recibirán 45.000 euros para esta tarea.

El alcalde olívico aprovechó la coyuntura para culpabilizar a la Xunta de los problemas en este ámbito: "Solo construyó 65 viviendas a precio tasado en los últimos 16 años y la demanda es de 7.000", aseguró Caballero, quien se comprometió a seguir de cerca con esta nueva medida los potenciales alquileres derivados de pisos actualmente vacíos.