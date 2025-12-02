Abel Caballero: "Rueda sigue en contra de que Vigo tenga una facultad de Medicina"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a criticar el posicionamiento de la Xunta sobre la descentralización de Medicina. El regidor considera que "Rueda sigue en contra de que Vigo tenga una facultad" propia, tras las declaraciones del presidente autonómico de este lunes, en el que advertía de que habrá "tres pequeñas" facultades, en vez de una, si no se ratifica el acuerdo alcanzado en noviembre.

"Rueda decía ayer que la opción de Medicina es: o una facultad grande descentralizada o tres pequeñas ¿Qué entiende Rueda por una facultad pequeña?", ha cuestionado Caballero en un audio distribuido a medios de comunicación, en el que ha enumerado las facultades de Medicina de España y su número de alumnado.

El alcalde ha señalado que la Universidade de Santiago de Compostela cuenta actualmente con 403 alumnos y alumnas de Medicina, la mayor cifra del Estado, y la ha comparado con instituciones internacionales: "Llama la atención: Harvard tiene 165; Santiago, 403. Es que las facultades tienen que tener entre 100 y 200 -alumnos-".

Así,Caballero ha acusado a Rueda de mentir "de forma continuada", ya que considera que 150 estudiantes podrían cursar Medicina en Vigo con "altísima calidad docente, altísima calidad profesional". "Lo que sucede es que Rueda no quiere que Vigo tenga facultad de Medicina", ha aseverado.

Además, ha respondido a las declaraciones de este martes del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. El responsable de la Xunta ha asegurado que, en caso de no llegar a un acuerdo de descentralización y haber tres facultades, habría las "mismas" plazas y "un reparto de la financiación".

Caballero considera que el conselleiro "amenaza" de que no va a haber recursos. "Si hay dinero, lo decide la gente. Y si hay o no facultad de Medicina en Vigo, lo decide la gente. Porque, señores del Gobierno, a lo mejor cuando aparezca esta facultad, ustedes ya no estarán gobernando, cuestión altamente probable", ha afirmado Caballero, que ha recalcado que las "facultades muy grandes son ineficientes".