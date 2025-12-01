El tiempo en Vigo: Tras un domingo marcado por la estabilidad, llegan las lluvias

Llega diciembre y, con él, la lluvia. Tras un domingo marcado por un anticiclón que dejó una jornada soleada, el lunes dará paso a la inestabilidad, pues se esperan lluvias, aunque no serán demasiado persistentes.

Así, hoy se registrarán precipitaciones débiles. Serán más probables en el segundo tramo del día. Las temperaturas oscilarán entre los siete grados de mínima, y los 13 de máxima. Mañana martes, la situación será similar, eso sí, se abrirán claros en momentos puntuales del día, aunque la tónica será la de la inestabilidad. Los termómetros se moverán entre los ocho y los 13 grados.

Ya el miércoles, ecuador de la semana, la mínima sufrirá un importante descenso, hasta los cinco grados. Se mantendrá la probabilidad de que se registre lluvia débil, aunque, de cara a la primera mitad del día, no se esperan precipitaciones.

Las primeras predicciones auguran un final de semana que seguirá marcado por la inestabilidad y la posibilidad alta de lluvia.