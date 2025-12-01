El PP de Vigo califica de "rotundo fiasco" el plan de tráfico para Navidad del Concello

El Partido Popular (PP) de Vigo ha calificado de "rotundo fiasco" el plan de tráfico diseñado por el Concello para evitar el "caos circulatorio" durante los días de mayor afluencia en la ciudad con motivo de las luces navideñas. "Un fracaso absoluto", han afirmado desde el grupo municipal conservador.

"Hemos vuelto a ver caos circulatorio y atascos de miles de vehículos, con retenciones kilométricas y embotellamiento de viales", ha descrito el portavoz popular, Miguel Martín, que ha asegurado que la congestión del tráfico "se ha convertido ya en otra de las imágenes típicas de la Navidad viguesa a la que este gobierno sigue sin poner remedio de manera decidida".

Martín ha puesto como ejemplo la imagen ya habitual del túnel de Beiramar "completamente desbordado", con las salidas hacia el Areal "cortadas por el colapso generalizado" y "sin ninguna información previa al conductor", según indica el PP en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación.

También ha citado otras muestras del caos circulatorio vividas el pasado fin de semana, como los atascos en la salida de la AP-9 en Cervantes en sentido García Barbón o los accesos a Vialia, afectados por las retenciones de Gran Vía y Urzaiz. Además, se ha referido a las obras de Lepanto, que no facilitan una situación de por sí compleja.

"Es una vergüenza que en plena Navidad esta calle absolutamente crítica para la circulación siga en obras y no se hayan agilizado los trabajos para haber habilitado los dos carriles", ha criticado el concejal popular, que ha subrayado que "es el propio ayuntamiento quien empeora las cosas".

"Empeñado en colapsar Vigo"

Por otro lado, ha enumerado los problemas con las tarjetas de acceso e "improvisación" a la hora de establecer rutas para que los residentes del centro puedan acceder a sus hogares. Considera que estos vecinos son los "grandes damnificados a los que Caballero ha vuelto a maltratar".

"A pesar de la experiencia de todos estos años, el señor Caballero sigue empeñado en colapsar Vigo convirtiendo el centro de la ciudad en una zona de altas emisiones, permitiendo el acceso sin restricciones apenas unas semanas antes de que, previsiblemente, se habiliten las Zonas de Bajas Emisiones", ha reprochado Martín.

En esta línea, el edil popular ha criticado que el alcalde y su equipo de gobierno insistan en "experimentos" como el cambio de sentido de algunas calles, "cuando el objetivo debe ser evitar que los vehículos privados accedan al centro con aparcamientos disuasorios y fomentando el transporte público con lanzaderas".