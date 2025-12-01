El nuevo cónsul de Portugal, João Bezerra, visitó la Zona Franca de Vigo

El nuevo cónsul general de Portugal, João Bezerra da Silva, visitó la ciudad olívica y, concretamente, la Zona Franca, donde fue recibido por su delegado David Regades. El encuentro se produjo tras el nombramiento del funcionario portugués con el que el Consulado del país vecino recupera la máxima categoría diplomática en la ciudad -después de casi 20 años ha funcionado como viceconsulado-.

Ambos representantes acordaron mantener un diálogo permanente y establecer nuevos canales de interlocución. También coincidieron en la necesidad de generar sinergias en apoyo al tejido empresarial de ambas orillas del Miño dada la presencia cada vez mayor de compañías portuguesas y gallegas a ambos lados de estos territorios.

David Regades y Bezerra da Silva también hablaron de la soberanía industrial y tecnológica de Europa, en la que España y Portugal "tienen que colaborar". Ambos responsables abordaron también retos como la movilidad laboral entre ambos territorios, con más de 15.000 personas que cruzan a diario la frontera para trabajar; la mejora de la conectividad para estimular la competitividad empresarial y la transición energética.

El Consulado de Portugal es la representación diplomática extranjera que más tiempo lleva en Vigo, más de un siglo de actividad, y su área de jurisdicción se extiende a toda Galicia en la atención no solo a los ciudadanos portugueses que viven en Vigo y en otros puntos de la Comunidad Autónoma gallega, sino también a decenas de miles de visitantes del país vecino que cada año visitan Galicia.