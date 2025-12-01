La Asociación Española contra el Cáncer lanza las primeras ayudas dedicadas a la prevención de la dolencia

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a través de la Fundación Científica, ha presentado este lunes la mayor convocatoria de ayudas a la investigación oncológica del Estado. Esta inversión, que supera los 40 millones de euros, se destinará a proyectos que aborden todas las fases de la enfermedad; entre ellas, una línea se dirigirá a la prevención de la enfermedad.

De hecho, por primera vez en España, se abre una convocatoria específica en biología de la prevención del cáncer, lo que representa un cambio de enfoque: no sólo se trata de curar, sino de prevenir. El objetivo de estas ayudas, ha explicado la AECC, es evitar el cáncer antes de que se encienda.

"Un enfoque innovador que no solo busca curar, sino anticiparse: identificar y bloquear los cambios en las células y en el ADN que pueden ayudar a prevenir o desencadenar el cáncer", ha señalado la directora científica de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, la Dra. Marta Puyol.

"Queremos curar más cánceres, pero también evitar que lleguen a aparecer. Este apoyo funciona como un “antivirus” biológico: actúa desde la raíz, interceptando los cambios celulares y moleculares que pueden iniciar la enfermedad", ha añadido la Dra. Puyol, que remarca que esta iniciativa marca un cambio de paradigma, con la prevención como eje estratégico.

La Asociación ha asegurado que esta iniciativa la consolida como el mayor financiador privado y público de investigación en cáncer en España, con una red de 2.300 investigadores y más de 750 ayudas activas. Con esta línea de ayudas, la AECC busca acompañar a los investigadores a lo largo de toda su carrera, ofreciendo estabilidad y acompañamiento.

Entre las convocatorias que se abren ahora, destacan las ayudas a proyectos, a la investigación clínica, a la Innovación, a la mejora de la humanización del paciente, a centros de Investigación de excelencia, y a la Biología y Medicina de la Prevención. El objetivo final es superar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030.