Tomiño (Pontevedra) aprueba unos presupuestos históricos de 10,63 millones para 2026

El Ayuntamiento de Tomiño, en Pontevedra, ha dado un paso histórico en su planificación económica al aprobar unos presupuestos para 2026 de 10,63 millones de euros, la cifra más alta de su historia.

Se trata de los primeros presupuestos en los que no se destina ninguna partida a amortización de créditos, gracias a la deuda cero y al superávit de más de 3,5 millones registrado en 2024.

La alcaldesa, Sandra González, destacó que estos presupuestos representan un salto cualitativo para el municipio, destinando más recursos al desarrollo de Tomiño, a las inversiones en las parroquias y a la mejora de las condiciones del personal municipal.

El capítulo de personal experimenta el incremento más significativo con la entrada en vigor de la modificación de la RPT, que revaloriza puestos y reconoce nuevas funciones, con un impacto económico de más de 200.000 euros.

La planificación incluye también la captación de fondos europeos y externos, con casi 2 millones ejecutados en 2024, y prevé invertir más de 5 millones en 2026 en proyectos como la Senda do Pego o la Casa do Tempo, financiados con fondos NextGenerationEu, transfronterizos y de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Pese a estos avances, la alcaldesa alertó de que el Ayuntamiento sigue asumiendo gastos que son competencia de la Xunta, como el SAF, el centro de día, las escuelas infantiles o el canon de saneamiento, que suman cerca de un millón de euros.