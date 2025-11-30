Redondela (Pontevedra) enciende la Navidad con la llegada de Papá Noel y un espectáculo lleno de luz

Redondela dio este sábado el pistoletazo de salida a la Navidad con un encendido multitudinario marcado por la magia, la música y la visita de Papá Noel, que llegó en su carroza tirada por el reno Rudolf.

Las espectaculares performances de Pablo Méndez y el ritmo de Barafunda acompañaron una tarde en la que incluso la nieve artificial hizo su aparición, mientras la alcaldesa, Digna Rivas, encendía las luces navideñas junto al regidor vigués Abel Caballero y Coca Simona.

Este año, la decoración suma más de 5.000 metros cuadrados de iluminación, 600 elementos decorativos y 895.000 luces LED, con adornos repartidos por todo el municipio, incluidas las parroquias.

La programación cultural llega reforzada con el III Ciclo Infantil de Nadal Interparroquial, que por primera vez ofrecerá espectáculos en todas las parroquias.

La alcaldesa destacó la importancia de llevar la cultura y la magia de la Navidad a cada vecina y vecino, mientras la concejala de Cultura, Rita Pérez Táboas, remarcó que las propuestas serán musicales y teatrales en gallego para público familiar.

El ciclo arrancará el 19 de diciembre con As Tareixas en Ventosela y continuará con artistas como Brais das Hortas, Paco Nogueiras, Fantoches Baj, Peter Punk, Fifo, Títeres Alakrán o Cayetano Lledó, entre otros, con funciones diarias a las 18:00 horas hasta el 4 de enero.

La Navidad en Redondela se completa con una Casa de Papá Noel en la Alameda Castelao del 17 al 24 de diciembre, además de otra instalación en Chapela del día 20 al 23.

El municipio celebrará además una Festa Pre-Fin de Ano el 30 de diciembre, con concierto y discoteca móvil en el Campo da Feira, como anticipo a una de las noches más esperadas del año.

Las cabalgatas de Reyes tendrán lugar el 5 de enero en Redondela y Chapela, y el día 6 la villa vivirá uno de sus momentos más tradicionales con las Rondallas y los Ranchos de Reis recorriendo las calles desde las 10:00 horas.