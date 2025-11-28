El tiempo en Vigo: El viernes arranca con estabilidad pero, ¿se mantendrá todo el fin de semana?

Llega el último fin de semana de noviembre: La antesala al puente de diciembre y unos días en los que se espera una especial afluencia a las luces navideñas de la ciudad olívica coincidiendo con el festivo nacional en el país luso.

Con todo, el tiempo no será todo lo estable que se desearía para un fin de semana en el que, además, se celebrarán ya muchas cenas y encuentros navideños. Si bien este viernes hemos amanecido con estabilidad en lo atmosférico, parece que la situación podría cambiar.

Conforme avancen las horas se incrementará la nubosidad y podrían producirse algunas lluvias débiles o en forma de orballo. Las temperaturas oscilarán entre los nueve grados de mínima y los 13 de máxima.

Para este sábado se esperan lluvias más persistentes con termómetros que se moverán entre los seis y los 13 grados, aunque, de cara al final de la jornada del sábado, la estabilidad irá ganando terreno.

Ya el domingo, según MeteoGalicia, habrá mayor estabilidad, aunque no se disiparán las posibilidades de que se registren chubascos débiles.