Ya está en España el hombre fugado y detenido en República Dominicana por una violación grupal en Vigo

El joven condenado a 11 años de prisión por participar en una agresión sexual grupal contra una chica en Vigo y grabarlo con un móvil ya está en España. Fue detenido a mediados de septiembre en República Dominicana, a donde había huido tras conocer la sentencia en mayo.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han informado a Europa Press de que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha recibido la notificación de la llegada del hombre, Miguel Ángel W.A., alias Edwin, a Madrid este viernes por la mañana.

De este modo, se ha ejecutado su extradición, después de haber sido detenido por la Policía Nacional de la República Dominicana a mediados de septiembre, en el sector Restauración de San Pedro de Macorís. El hombre se desplazaba a bordo de un vehículo cuando fue sorprendido por los agentes. Entonces, fue trasladado a la sede de Interpol en Santo Domingo, según informaron fuentes policiales del país.

Por el momento no se han confirmado los siguientes pasos, aunque fuentes judiciales apuntan a que la comparecencia para el ingreso en prisión se celebraría en Madrid y ese ingreso sería luego ratificado por la Audiencia de Pontevedra.

Los hechos

Según se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial, la víctima conoció a los dos acusados en septiembre de 2022, en un local de ocio del Areal, y esa misma noche acudió al domicilio de los dos amigos. Una vez allí, la joven mantuvo relaciones sexuales consentidas con uno de los dos condenados en una de las habitaciones.

En un determinado momento, el otro condenado entró en la habitación y, tanto él como su amigo, que ya estaba en el interior, agredieron sexualmente a la víctima. Los magistrados subrayaron que la joven "les pidió que parasen, pero no lo hicieron", y señalaron que uno de ellos grabó la violación con su teléfono móvil.