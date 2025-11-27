Vigo prepara la "humanización de alto standing" de uno de los accesos a la playa de Canido

Uno de los accesos a la playa de Canido contará con una "humanización de alto standing". Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha anunciado los avances de la actuación municipal en la avenida Cesáreo Vázquez, en el tramo situado entre Ricardo Mella y Canido.

"Tenemos el proyecto redactado, todos los permisos sectoriales y, por tanto, estamos en condiciones de iniciar la humanización", ha afirmado el regidor socialista, sobre unas obras supondrán un coste de más de un millón de euros a las arcas de Praza do Rei. En concreto, 1.086.000 euros.

Caballero también ha informado que, "en la parte de arriba" —entre Ricardo Mella y la carretera de Camposancos—, la corporación local está gestionando con la asociación de vecinos las cesiones de suelo que precisan para que "la humanización sea en la condición y con la calidad que nos gusta".

"Vamos a cambiar arriba también todo su suelo y todo lo asfaltado", ha añadido, asegurando que "tan pronto tengamos el visto bueno de los vecinos, continuaremos con la humanización".