Un octogenario de Vigo reconoce el delito de exhibicionismo en el autobús urbano Vitrasa

Seis meses de cárcel y 300 euros de indemnización a una menor. Es la pena impuesta al hombre de 81 años de edad acusado de exhibicionismo en un autobús urbano de la ciudad olívica. El octogenario, en una vista de conformidad en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, ha reconocido los hechos: Se tocó los genitales delante de la menor y llegó a rozarle las piernas con los pies.

Por otro lado, tal y como recoge Europa Press, el octogenario no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante 2 años ni desarrollar profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores en los próximos 3 años. Pese a todo, el hombre no ingresará en prisión si no delinque durante 2 años.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 23 de noviembre de 2023, cuando el acusado viajaba en el bus sentado delante de la niña, de 14 años. Mientras trataba de taparse con un maletín de ordenador para no ser visto por el resto de pasajeros, comenzó a tocarse los genitales por encima de la ropa, al tiempo que "miraba fijamente para la niña, acercándole sus pies, llegando a rozarle las piernas".

Por estos hechos, el ministerio público pedía hasta 9 meses de cárcel y prohibirle viajar en bus urbano durante dos años. Finalmente, la pena fue de 6 meses y sí podrá usar el autobús.