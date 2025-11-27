Ofrecido por:
Las obras de la residencia de Amancio Ortega en la ETEA de Vigo comenzarán este diciembre
Desde la Xunta aseguraron que la de la ciudad olívica será la última en construir tras las que se abrirán en las otras seis ciudades gallegas "por mor dos atrancos á urbanización"
Las obras de la futura residencia pública autonómica promovida por la Fundación Amancio Ortega en Vigo comenzarán a primeros de diciembre en los terrenos de la antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada -ETEA-. Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
El máximo mandatario gallego aseguró que lo que toca ahora es "axilizar, pisar o acelerador de todo o proceso para que esa nova residencia poida ser unha realidade canto antes". Además, hizo hincapié en que el Gobierno gallego trabajará "para mellorar a atención dos nosos maiores, decidan vivir nos seus domicilios ou nunha residencia".
Se trata de una de las siete residencias que la citada fundación impulsa en las siete ciudades gallegas y que formarán parte de la red autonómica. Contará con 150 plazas públicas y estará equipada con tecnología avanzada. Contará, además del área médica, con servicios de peinado, podología, salones sociales, espacios de convivencia, comedor, y cocina, entre otros.
La Fundación Amancio Ortega aborda una inversión de 180 millones de euros en la construcción y equipación de estas residencias gallegas. Los centros de Santiago, Lugo y Pontevedra ya están en funcionamiento y, los de A Coruña y Ferrol, terminados. El de Ourense estará listo de cara al próximo verano.
Desde la Xunta censuraron que el de Vigo fue el que más se tardó en iniciar "por mor dos atrancos á urbanización". En este sentido, explicaron que está pendiente de firmarse el preceptivo acuerdo con el Concello de Vigo para urbanizar el vial principal.