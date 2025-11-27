La Navidad de O Porriño (Pontevedra) sonará a Eurovisión: cantará una de las estrellas del festival

O Porriño vivirá este viernes 28 de noviembre uno de los días más especiales del año. El municipio pontevedrés celebrará su encendido navideño para celebrar el inicio de la época más mágica de la mano de una reconocida cantante española: Soraya.

La artista cacereña, concursante de Operación Triunfo en 2005 y de Eurovisión en 2009, será la gran protagonista de la "gran fiesta de bienvenida a la Navidad" de O Porriño. Según ha informado el Concello, los eventos comenzarán a las 18:30 horas, con la representación de cuentacuentos interactivos de Lalá Teatro Un conto de Nadal.

Será a las 20:15 horas cuando los vecinos del municipio podrán disfrutar de las luces de Navidad. El encendido de 2025 tendrá un toque inclusivo, ya que el botón será pulsado por un grupo de usuarios de Aceesca, Afaga, Vide y centros de día de O Porriño. Estarán situado al lado del techo de luces de 30 metros de longitud y 75.000 microleds, que ofrecerán un espectáculo sincronizado de luces y sonido.

La fiesta continuará con el concierto Voces do Porriño, protagonizado por distintos artistas locales, con el estreno del villancico O Nadal no Porriño. A partir de las 21:30 horas, el municipio sonará a Eurovisión de la mano de Soraya, que dará continuidad a esta noche mágica, que acabará con una sesión DJ a partir de las 22:30 horas.