La Catedral de Tui, protagonista del cupón de la ONCE del próximo lunes, día 1 de diciembre

La Catedral de Tui será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo lunes, día 1 de diciembre, con motivo del VIII Centenario de su Consagración. Tal como ha informado el Concello, una fotografía del templo ilustrará hasta cinco millones de cupones correspondientes al sorteo del próximo lunes.

El boleto ha sido presentado este jueves en Tui por el alcalde, Enrique Cabaleiro, así como por el director de la ONCE en Vigo, Roberto Gaspar Conde, y el deán de la Catedral, José Diéguez Dieppa. Se trata de la segunda ocasión en la que Tui es protagonista del cupón. Cabaleiro ha agradecido este gesto por parte de la ONCE.

Por otro lado, la corporación local ha presentado la nueva identidad de la catedral por su VIII centenario. La imagen, diseñada por Anónimo Advertising, toma como punto de partida el propio edificio, símbolo de la identidad de la villa y uno de los principales referentes del patrimonio gallego.

Logotipo de la Catedral de Tui

Una estética simple y minimalista, sin renunciar al respeto de la historia y a la esencia del monumento, definen el nuevo logotipo de la Catedral de Tui. Esta nueva identidad acompañará al edificio a lo largo del año, contribuyendo a difundir su historia y patrimonio entre los vecinos, visitantes y toda la persona que valore el arte y la cultura.