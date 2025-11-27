Caballero urge a la Xunta a encargar "inmediatamente" las válvulas para Eiras

La confrontación entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia por los desperfectos en la presa de Eiras no cesa. El regidor olívico, Abel Caballero, sacó a la palestra esta problemática de nuevo hoy jueves, urgiendo al ente autonómico a arreglar "inmediatamente" el estado de la infraestructura, encargando las nuevas válvulas y a reparar un daño que calificó de "pequeño, por ahora".

Por otro lado, el alcalde vigués acusó al regidor de O Porriño de no decirle a la Xunta que "lo que tiene que hacer es reparar las averías de las válvulas" y, por extensión, "a defender a sus ciudadanos". Apuntó que el primer edil porriñés está "atacando a Vigo" y que, además, desconoce que "el mantenimiento y revisión de la presa corresponde a la Xunta".

"El que manipula la válvula es Aqualia con la Xunta de Galicia al lado, porque es la Xunta la que tiene que inspeccionar que todo esté en buenas condiciones. En ocho meses la Xunta no ha reparado las válvulas, porque desde entonces ya sabía que había una fuga. ¿Esto no lo censura el alcalde de O Porriño? No defiende a sus ciudadanos, él sabrá lo que hace. Yo sí defiendo a los ciudadanos de Vigo", concluyó el regidor socialista.