Abel Caballero augura un "lleno total" en Vigo coincidiendo con el festivo en Portugal

El regidor olívico, Abel Caballero, augura para este fin de semana "un lleno total en la ciudad" coincidiendo con el festivo nacional de Portugal del día 1 de diciembre. Se trata de la jornada en la que se conmemora la Restauración de la Independencia portuguesa.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha dicho que la ocupación hotelera prevista para este fin de semana en la urbe olívica alcanzará el 99%, con un "lleno total", tal y como recogió Europa Press.

Además, Caballero reivindicó el "efecto tractor" de la Navidad de Vigo para otras localidades, "tirando" de las reservas en municipios como Cangas, Sanxenxo o Pontevedra, que están al 95%, al 87% y al 80 %, respectivamente, según datos de Caballero.

El alcalde también destacó la "importantísima" afluencia turística a Vigo, con más de medio millón de turistas nacionales en los primeros 9 meses del año. "Vigo ya es en este momento una ciudad fuertemente turística con turismo de altísima calidad, lo que significa riqueza y empleos", concluyó.