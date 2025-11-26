La Deputación pide a Caballero reunirse "de forma urgente" para desbloquear al reforma de la piscina de Teis

La presidenta en funciones de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha emplazado este miércoles al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a mantener una reunión "de forma urgente" para desbloquear el convenio bilateral para cofinanciar la reforma de la piscina de Teis. A través de una carta, ha instado al regidor socialista a organizar el encuentro este mismo jueves.

La también presidenta del Partido Popular de Vigo ha sostenido que ambas administraciones están "abocadas a entenderse" y deben "trabajar" en beneficio de la ciudad y, en este caso particular, del barrio de Teis. Así, ha pedido "aparcar debates estériles y belicismos dañinos". "Demostremos altura de miras y hablemos. La ciudadanía sabrá reconocerlo y lo agradecerá", ha mantenido la vicepresidenta provincial.

Con todo, ha subrayado las "incoherencias" del alcalde, quien "es capaz de decir una cosa y la contraria". En este sentido, ha salientado que el alcalde fue capaz de solicitar cinco millones de euros para reconstruir la piscina de Teis y, al mismo tiempo, advertir de que el Concello dispone de los fondos necesarios para acometer la reforma.

La piscina de Teis ha sido uno de los puntos de conflicto entre ambas instituciones este 2025. Un convenio que ya está aprobado tanto por el ente provincial como por la corporación local y que se ha encallado tras la negativa del alcalde de Vigo a celebrar una firma pública con la Deputación de Pontevedra. Sánchez ha recordado que el Concello no respondió a su propuesta de firmar el convenio el 12 de noviembre.

Por otro lado, la presidenta en funciones de la Deputación, debido al viaje institucional de Luis López a Argentina y Uruguay, ha señalado también los incumplimientos municipales a la hora de dar publicidad a las inversiones provinciales en Vigo. Considera que el Concello exhibe así una "reiterada falta de colaboración institucional".

Caballero: "El lunes le envié el convenio firmado"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, no ha tardado en responder a las acusaciones de "bloqueo" de la vicepresidenta provincial. "El lunes 24 de noviembre le envié el convenio firmado, que lo firmé el viernes 21", ha asegurado el regidor socialista, que ha destacado que las obras "van extraordinariamente bien, a toda velocidad y en tiempo y plazo".

"Si quieren, que lo firmen, y si no, que no firmen. Si lo que quieren es una foto una vez que la firmen, yo estoy dispuesto a darle una foto al presidente de la Deputación", ha afirmado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación. Además, ha querido transmitir tranquilidad respecto al avance de la reforma: "Que nadie se preocupe, la piscina se va a acabar, la pagará Vigo toda y la Deputación dejará de pagar el dinero que nos debe".

Así, el alcalde ha denunciado que el gobierno provincial recibe de la ciudad olívica 85 millones de euros al año, mientras que este aporta a Vigo a través del Concello cinco millones de euros. "Por tanto, si quieren, que firmen, y si no quieren, que no firmen. La piscina se va a hacer igual porque la hace y la paga el Concello", ha concluido Caballero.