Archivan la causa contra el hostelero de Vigo que echó a turistas israelíes de su restaurante

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha archivado la causa contra el hostelero de la ciudad que echó a unos turistas israelíes de su restaurante el pasado mes de agosto. El dueño de Mimassa, Samir Slim, estaba siendo investigado por un posible delito de odio contra ciudadanos de Israel.

En el auto publicado este miércoles, el juez explica que, tras examinar el vídeo viral, escuchar la declaración del propietario y las manifestaciones del único testigo presencial, "nunca es descartable una motivación secundaria ajena a una intencionalidad de odio a un colectivo" que generó el "incidente verbal" entre los clientes y el dueño del restaurante.

Así, ha recordado que la jurisprudencia exige que, para ser considerado delito de odio, la acción del hostelero debió producirse "por razón de su pertenencia a un determinado colectivo y que la actuación sea pública". "Los hechos que se denuncian se produjeron en el contexto de un conflicto por la prestación del servicio de hostelería", ha indicado el magistrado.

También ha incidido en que "no se han aportado indicios bastantes de que las expresiones grabadas tuvieran por objeto promover la hostilidad hacia el pueblo judío, incitando al odio o a la realización de actos de violencia contra sus miembros". "No consta suficientemente constatado que el ánimo consista en la animadversión hacia el colectivo unificado", ha concluido.

Al respecto, ha recordado la definición de antisemitismo recogida en la "recomendación número 9 de la política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre la prevención y la lucha contra el antisemitismo". Este documento "insiste en el peligro de utilizar aquella de forma indebida con el propósito de silenciar o estigmatizar como antisemita la crítica legítima a Israel y sus políticas".

El magistrado, además, ha recordado que la causa fue abierta a raíz del atestado con el vídeo remitido por la Policía Nacional al juzgado, "sin la existencia de querella ni denuncia". También ha señalado que no ha sido posible citar a los perjudicados "por falta de colaboración de las autoridades de Israel".