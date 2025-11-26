Amigas das Árbores denuncia "talas injustificadas" en el Parque do Castro, en Vigo

La Asociación Amigas das Árbores de Vigo denuncia la realización de talas "no justificadas" en el Parque do Castro, un espacio que han calificado de "emblemático" y que goza "de especial protección histórica, paisajística y botánica".

Más concretamente, esta entidad ecologista se ha referido a unos trabajos acometidos, por parte del Servicio de Bomberos, los días 24 y 25 de noviembre "sin que constase situación de emergencia que lo justificara".

Critican desde Amigas das Árbores que estas intervenciones que se están realizando por el Concello no cuentan con informe técnico público, ni presencia en el lugar de personal cualificado, tal y como exige, puntualizan, la ordenanza de Zonas Verdes.

"Estase a empregar de xeito indebido un corpo de emerxencia para executar actuacións que deberían ser informadas, avaliadas e comunicadas previamente á cidadanía. Isto supón unha vulneración da legalidade e un desprezo polo patrimonio natural da cidade e o incumprimento dos deberes contractuais da empresa Contrata Acciona/Mantén", denunció Beatriz de Labra, portavoz de la asociación.

Por todo lo anterior, Amigas das Ábores ha pedido la paralización inmediata de las talas en curso, así como la entrega de informes técnicos, o la aclaración del uso irregular de bomberos, entre otras cuestiones.

El Concello informó de nuevas plantaciones

El Concello de Vigo informó recientemente de que se abordaría la plantación de 25 especies arbóreas tras la retirada de un total de 13 ejemplares que, según fuentes municipales, "estaban en moi mal estado".

El BNG de Vigo protestó ante esta acción pidiendo la suspensión de la misma argumentando que "carecía de rigor y de respeto ambiental".