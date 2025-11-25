Vigo ampliará la atención sin cita previa en el padrón municipal

El Concello de Vigo ampliará a partir del 23 de diciembre la atención sin cita previa para las altas o cambios en el padrón municipal.

Así, se pasará de 10 personas al día que se atienden actualmente a 60. Se hará a través de las ventanillas y las áreas de registro y se realizará en tres turnos.

El primer turno tendrá 20 plazas de 09:00 a 10:30 horas; el segundo, otras 20 plazas de 10:30 a 12:00 horas; y un tercero a partir de las 12:00 horas, también con un cupo de 20 plazas. Se entregará un número según vayan llegando por el que serán llamados para ser atendidos.

Aquellos que quieran acudir con cita previa, seguirá también atendiéndose de este modo.

Ayudas Bonotaxi

Este lunes, el Concello de Vigo ha adjudicado 36 nuevas ayudas de Bonotaxi, con un valor de 10.400 euros.

Según ha informado el alcalde, Abel Caballero, en lo que va de 2025 se han entregado 112 tarjetas por valor de más de 33.000 euros, lo que supone un incremento del 17% con respecto al año pasado.

"Antes, el Bonotaxi se hacía una vez al año, ahora se va haciendo periódicamente, atendiendo a las necesidades de cada ciudadano", ha añadido Caballero.