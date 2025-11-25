Sin acuerdo entre Xunta y Concello de Vigo en la reunión del patronato del Ifevi

La reunión de esta mañana del Patronato del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) ha concluido sin un acuerdo que permita avanzar en la futura ampliación de las instalaciones. La novedad, por tanto, es que no hay novedad.

Así lo ha trasladado la concelleira de Urbanismo e Vivenda del Concello de Vigo y miembro del patronato del IFEVI, María José Caride, en un audio enviado a los medios, en el que ha explicado que se les ha trasladado una valoración realizada por la dirección del IFEVI, hecha por una "empresa no homologada".

Por esto, ha insistido en la necesidad de contratar una empresa homologada acordada por las partes para hacer la tasación de bienes que aporta cada administración, solicitud que ha sido rechazada.

Eso sí, ha destacado que este informe "pone de manifiesto que el Concello tenía razón", al modificar los bienes aportados según una valoración anterior. Así, la tasación de lo aportado por el Gobierno local pasa de 1,6 millones de euros a "aproximadamente" 15 millones de euros, mientras que la de la Xunta, de 31,4 a 20,6 millones.

Según estas valoraciones, las aportaciones "son bastante similares", aunque Caride ha advertido que "incorpora algún error", al imputar como bien aportado por el Gobierno autonómico "el suelo de buena parte del IFEVI", algo que le corresponde al Concello. "Esta situación hay que corregirla", ha insistido, "para a partir de ahí poder continuar trabajando".

Caride ha destacado la importancia de "fijar esa situación de partida" para poder incorporar a Zona Franca al patronato, que aportará 12,8 millones de euros, y abrir "un nuevo escenario" en el que las tres administraciones tengan peso similar.

La concelleira también ha incidido en que, actualmente, el patronato está constituido en base a la anterior tasación, lo que supone que el Concello tenga un representante de 14, mientras que la Xunta cuenta con 9, una "abrumadora mayoría que no fue la constitutiva del patronato del IFEVI, sino que por el camino cambiaron y se quedaron con más de la mitad de los miembros, dejando al Concello de Vigo en una situación ridícula".

Por esto, ha insistido en "clarificar esta situación de partida para que no exista error, no existan injusticias" y cada uno "esté bien representado".

Una tasación del patronato, "no de la Xunta"

Antes de entrar en la reunión del patronato, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, urgía al Concello a trabajar para potenciar el Ifevi en unas declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

El conselleiro también se refirió a la tasación de los bienes, que la realizó el propio patronato, "no la Xunta de Galicia".

"No vamos a seguir esperando", urgió al Concello, que "sin saber por qué" este año "se desmarcó del acuerdo" al que habían llegado anteriormente.