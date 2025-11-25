Estos son los nuevos símbolos de O Porriño (Pontevedra): La localidad estrena escudo y bandera

El Concello de O Porriño ya tiene bandera y escudo, hecho que desde el ente local han calificado de "momento histórico", pues la localidad no disponía de símbolos oficiales. Tras una consulta pública, el municipio porriñés ha aprobado estos elementos siguiendo la normativa heráldica y a partir de los elementos más significativos del territorio, concretamente, el pan, la industria, la piedra y el recuerdo del arquitecto Antonio Palacios.

El pasado mes de agosto se abrió una consulta pública para que los propios vecinos pudieran opinar sobre las propuestas elaboradas bajo el asesoramiento de la Comisión Heráldica de la Xunta de Galicia.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, manifestó que "por fin teremos uns símbolos oficiais que representen a nosa identidade, a nosa historia e o que somos como pobo". Eso sí, el regidor aseguró que la iniciativa no supondrá gastos extraordinarios, pues los carteles, documentación y material municipal se cambiarán progresivamente y conforme se renueven las existencias.

Tras la aprobación inicial en pleno, el expediente se someterá a información pública.Tras este periodo, de no haber alegaciones, se considerará definitivo. A continuación será la Comisión Heráldica de la Xunta la que concluirá el visto bueno final.