Detenido en Vigo un hombre que tenía una orden de búsqueda y detención

La Policía Local de Vigo ha detenido a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda y detención en vigor por una causa de este mismo año.

Según informa el cuerpo de seguridad en una nota de prensa, los hechos ocurrieron este lunes durante las labores de vigilancia y prevención que realizaban los agentes en la calle Aragón, alrededor de las 19:30 horas.

Al percatarse de la presencia de los policías, el hombre comenzó a mostrar una actitud esquiva, por lo que se procedió a su identificación.

En la comprobación, resultó ser J.R., de 39 años, al que le figuraba en vigor una orden de Búsqueda Detención y Presentación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, por una causa de este mismo año.

Por esto fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.