Tres gallegos, entre los diez fugitivos más buscados por la policía en España

La Policía Nacional ha difundido los rostros de los diez fugitivos más buscados en España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad piden colaboración ciudadana para tratar de dar con los paraderos de estos individuos, entre los cuales, hay tres gallegos.

Se trata de personas de distintos perfiles delictivos y reclamados por delitos graves, entre ellos, asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos o robos con violencia.

Las imágenes remitidas recrean cambios que estos perseguidos por la ley hubieran podido realizar para modificar su apariencia con la finalidad de no ser reconocidos.

Por todo lo anterior, toda aquella persona que pueda aportar información puede hacerlo, de manera confidencial, a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es. Del mismo modo, y según explican desde la policía, en el caso de que las informaciones que se reciban indiquen que pueden ser detectados fuera de las fronteras españolas, la Sección de Localización de Fugitivos cuenta con herramientas de cooperación internacional: la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos - ENFAST-, que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Tres gallegos entre los buscados

Entre los fugitivos se encuentran tres gallegos. Se trata, por un lado, de Daniel Vázquez Patiño, natural de A Coruña y de 46 años de edad. Se le reclama por abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70 metros, tiene piel blanca y ojos marrones, y está considerado altamente peligroso.

Por otro lado, se reclama a Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), de 51 años. Se le busca por tráfico de drogas, pues es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego. Además, según fuentes policiales, está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, la piel blanca y ojos negros. Está considerado de alta peligrosidad.

Un ourensano, localizado por El Español

Entre los gallegos reclamados por las fuerzas del orden, se encuentra Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones. Está calificado como de alta peligrosidad.

Cabe destacar, en este caso, que Martiño Ramos ha sido localizado en Cuba, según ha adelantado el periodista de EL ESPAÑOL, Julio César Ruiz Aguilar. Este medio pudo confirmar, en exclusiva, que el exlíder de En Marea vive en La Habana, y allí, donde trabaja como fotógrafo, utiliza el nombre de "Martín Soto". Reside en este país, al menos, desde julio de 2025.