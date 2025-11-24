Detenido un joven de Vigo tras insultar y amenazar a agentes policiales cuando discutía con una mujer

La Policía Local de Vigo ha detenido a un hombre tras "una fuerte discusión de pareja" en la Avenida Sanjurjo Badía. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, el varón comenzó a proferir insultos y amenazas a los funcionarios.

Según fuentes policiales, el suceso ocurrió el pasado sábado a las 01:52 horas, cuando dos unidades de la Policía se desplazaron hasta esta calle del barrio de Teis. Allí, observaron al hombre, reteniendo y sujetando por el brazo a la mujer, y reconocieron a la pareja por una intervención anterior de una de las patrullas.

La mujer logró zafarse del hombre y manifestó que se había presentado en el domicilio, alterado e iniciando una discusión entre ambos. La aludida, según explicó, decidió abandonar la vivienda, para evitar que la ansiedad derivada del episodio violento le repercutiera negativamente, ya que está embarazada.

El varón, por su parte, intentaba de manera tenaz hablar con la mujer. La Policía impidió este contacto y le invitó a tranquilizarse, pero se mostró desafiante, agresivo y violento, manteniendo su intención de dirigirse solo a la aludida, que estaba siendo entrevistada por otros agentes.

Lejos de calmarse, comenzó a bracear al tiempo que profería insultos y amenazas contra los policías, que tuvieron que reducirlo y contenerlo para evitar que les lesionase. Así procedieron a su detención por la supuesta comisión de un delito de desobediencia y resistencia grave a la labor policial.