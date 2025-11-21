Vigo secreto: El origen del polígono de Coia y sus edificios "temáticos"

Si algo llama la atención de Vigo, mucho más allá de sus luces o del ser la ciudad más grande y poblada de Galicia, es la diversidad de sus barrios y parroquias. La idiosincrasia tan marcada en zonas como Teis, Bouzas, Coia o, incluso, en enclaves más céntricos como Camelias o Travesía es destacable para los vigueses y para quien no tiene en la ciudad olívica su origen.

El barrio de San Martín de Coia tiene su singularidad y una historia que, aunque pueda parecer sepultada por un gran polígono de viviendas está ahí, esperando a ser descubierta y revalorizada.

Según fuentes municipales, en el área Coia-As Travesas residen más de 30.000 habitantes. Su cercanía al centro de la ciudad convierte a este barrio en un núcleo urbano, cuyo crecimiento exponencial se inició a partir de los años 60. En aquella década, se aprobó la reconversión del suelo rural en terreno edificable, lo que motivó un boom constructivo por parte de entidades bancarias, empresariales y cooperativas.

Según las mismas fuentes, el origen del polígono de viviendas se sitúa en uno de los antiguos barrios de Bouzas, lugar que, antiguamente, fue una entidad separada de Vigo y en donde, todavía a día de hoy, prevalece ese sentimiento. No es raro escuchar en Bouzas "vou a Vigo".

Inmuebles de grandes dimensiones

Los bloques de Coia llamaban la atención -y lo siguen haciendo- por albergar en su interior pisos de grandes dimensiones -algunos con cinco o seis habitaciones- y por ser "temáticos" o relacionados con las profesiones de quienes los adquirían: Pisos de policías, de maestros, de guardias civiles o de trabajadores de empresas o fábricas como la antigua Citroën.

Julio Alonso, historiador local, recuerda que el cierre de la compañía de tranvías en Vigo sería uno de los hechos determinantes, junto con la intervención de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, para la expansión del barrio de Coia.

Las cocheras del tranvía abrieron paso a la larga avenida de Samil y Castelao, y los terrenos en los que antes había huertas y fincas, por ejemplo, en la calle Martín Echegaray, fueron ocupados por grandes edificios. La torre de Plaza de América fue uno de los primeros grandes pilares, literalmente, del nuevo barrio.

Vista del barrio de Coia, en Vigo Treintayseis

Precisamente, en donde actualmente se ubica la gran parada de Vitrasas -la manera en la que se denominan, popularmente y debido a su concesionaria, los autobuses de Vigo- de Plaza de América, antiguamente se encontraban las cocheras del tranvía. Tras el cierre del servicio de tranvías, también en la década de los 60, Coia comenzó a emerger.

Todo lo anterior coincide con el impulso económico que Citroën dio a la ciudad en la década de los 60: "Toda la gente que venía a trabajar necesitaba viviendas. En Coia se construyeron y eran, entre comillas, asequibles", remarca Julio. "A Coia vino mucha gente joven, gente vinculada también con la industria naval y la pesca. De ahí que pusieran el barco en la rotonda. Venían de fuera de Vigo a trabajar, de lugares como Ourense, entre otros", anota.

Toda esa gente que, en aquel momento, tenía alrededor de 30 años de edad, hoy ronda los 70. Por eso se dice que Coia es un barrio que ha envejecido en cuanto a su población: "Pasará con Navia. Hoy es un barrio moderno, de gente joven. Pero le pasará lo mismo que a Coia dentro de 30 o 40 años", presagia Alonso. "Ahora ya hay gente que está comprando pisos en Coia y reformándolos. Son pisos enormes que además tienen unas vistas al mar estupendas", anota.

Sentimiento de pertenencia

En los últimos tiempos, son varias las iniciativas que han querido poner de relieve una historia que, si bien no fue perfecta, fue propia. Destaca la llevada a cabo por el Instituto Alexandre Bóveda desde el 2011 y que forma parte de la propia programación del centro.

Reivindican que este barrio tiene una historia que va mucho más allá de una rotonda o una superficie comercial, para poner el foco en enclaves como la Coia medieval, el conjunto de lavaderos antiguos o la Iglesia de San Martín.

Los creadores de la webserie "Coia o Caos" recuerdan que los 80 fue una época difícil en la que, precisamente, convivieron en todos estos edificios y bloques "familias de todo tipo y procedencia", además de que se entremezclaron todo tipo de situaciones vitales.

El polígono de Coia también ha inspirado los movimientos más urbanos y música callejera, como puede verse en este archivo audiovisual del rapero natural de Coia El Puto Coke.

Con todo, actualmente Coia es un barrio tranquilo, que goza de una posición privilegiada en la ciudad -se encuentra entre la zona de playas y el propio centro- y de numerosas zonas amplias y verdes.